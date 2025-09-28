Flotilla naviga ed è seguita dai droni Israele perde la pazienza | E’ al servizio di Hamas

Mentre si attendono gli esiti degli incontri dei portavoce della Flotilla con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e con i leader delle opposizioni, Israele si concede una stoccata e considerando tutte le offerte ricevute e rifiutate dalla flotta, allora il quadro sarebbe chiaro: "Si tratta solo di provocazione e di servire Hamas". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Flotilla naviga ed è “seguita dai droni”, Israele perde la pazienza: “E’ al servizio di Hamas”

In questa notizia si parla di: flotilla - naviga

