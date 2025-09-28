Flotilla | missione va avanti verso Gaza siamo nella piena legalità
Roma, 28 set. (askanews) – “La missione va avanti e continua verso Gaza. Noi navighiamo in acque internazionali nella piena legalità. Questa è la nostra responsabilità”. E’ quanto ha affermato Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, arrivando al Nazareno per incontrare la segretaria Elly Schlein. “Oggi siamo solo in ascolto”, ha puntualizzato sugli incontri che la delegazione sta tenendo sia con le istituzioni che con i leader delle opposizioni e a domanda su quanti hanno lasciato le imbarcazioni ha risposto: “non abbiamo avuto molte defezioni”. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
