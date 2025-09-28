Flotilla le barche verso Gaza sorvegliate dai droni L’allarme | Al prossimo attacco si rischia il morto scendiamo in piazza

Le 46 barche della Global Sumud Flotilla ripartite da Creta alla volta di Gaza navigano “ scortate ” da droni. E a bordo è altissima la preoccupazione per un nuovo attacco da parte di velivoli senza pilota, dopo quelli con ordigni esplosivi dei giorni scorsi che per fortuna non hanno causato morti né feriti. “È stata una notte difficile per le condizioni del mare molto mosso. Le imbarcazioni sono state monitorate da droni che, questa volta, si sono mantenuti alti. Non ci sono stati attacchi”, è l’aggiornamento diffuso domenica mattina dalla portavoce italiana della missione, Maria Elena Delia. Le imbarcazioni, “seguite a distanza” dalla fregata Alpino della Marina militare, “stanno continuando a muoversi verso sud-est, e si sono lasciate Creta alle spalle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, le barche verso Gaza sorvegliate dai droni. L’allarme: “Al prossimo attacco si rischia il morto, scendiamo in piazza”

In questa notizia si parla di: flotilla - barche

Flotilla, colletta milionaria per comprare le barche

Flotilla sotto attacco con droni e bombe sonore, danni a barche: “Alberi rotti, allertata Guardia Costiera”

La Freedom Flotilla riparte per Gaza: “Ci saranno decine di barche. Stop all’assedio, il silenzio non è un opzione”

Barche della Flotilla in acque internazionali monitorate da droni: “Avanti fino a Gaza” Vai su X

È scontato che Israele non accetti che le barche di Flotilla superino il limite delle sue acque territoriali - facebook.com Vai su Facebook

La Flotilla punta a Gaza. E l'intelligence avvisa: "Rischio attacchi" - Nonostante gli avvisi, la flotilla naviga verso Gaza e intanto le defezioni aumentano: "Dovevamo solo smuovere le coscienze e restare in acque internazionali" ... Riporta msn.com

Le barche della Global Sumud Flotilla sono ripartite da Creta verso la Striscia di Gaza - Attualmente le barche in navigazione nel Mediterraneo centrale con la Flotilla sono 44: a bordo ci sono circa 40 italiani e persone provenienti da oltre 40 paesi. Si legge su ilpost.it