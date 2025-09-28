Flotilla l’appello del Quirinale va ascoltato

Far cadere nel vuoto o, peggio, respingere al mittente l’appello che il Presidente della Repubblica ha rivolto “alle donne e agli uomini della Flotilla ” rischia di trasformare una missione di alto valore e una causa sicuramente giusta in un’operazione velleitaria, pericolosa e, alla fine, controproducente rispetto allo stesso obiettivo che “quelle donne e quegli uomini” si propongono. È difficile, se non impossibile, per chi sia in buona fede, non rendersi conto che l’intervento di Sergio Mattarella nasce esclusivamente dalla consapevole volontà del Capo dello Stato di “salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta, valore che si è espresso con ampia risonanza” e di cui siamo e siamo stati convinti in larghissima maggioranza nel Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

