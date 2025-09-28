Flotilla l' allarme dell' Italia | Rischi non gestibili Gli attivisti | L’obiettivo resta Gaza E Israele non userà forza letale

Incontro tra gli attivisti e il ministro Crosetto a Roma. La decisione della Flotilla di non fermarsi e di fare rotta verso Gaza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Allarme Flotilla: “Un drone ha colpito la Family boat a Tunisi”. A bordo anche Greta Thunberg VIDEO

