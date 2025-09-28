Flotilla la notizia peggiore é arrivata | Non sappiamo cosa succederà

Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri, ha nuovamente espresso una profonda preoccupazione per la sorte della Global Sumud Flotilla, impegnata in una delicata missione umanitaria verso Gaza. Tajani, dopo una telefonata con Maria Elena Delia, portavoce italiana della Flottiglia, ha ribadito l’appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a riconsiderare la partenza. “Ho ribadito alla portavoce italiana l’appello del Presidente Mattarella. Loro al momento hanno deciso di andare avanti,” ha dichiarato il ministro, sottolineando che il Governo garantirà l’ assistenza dell’Unità di crisi ma che l’evoluzione degli eventi rimane “imprevedibile e allarmante”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Flotilla: 'Attaccati con un drone ma non ci fermeranno' - Alla vigilia della partenza per Gaza, la notte della nave capofila della Global Sumud Flotilla, ancorata al largo del porto tunisino di Sidi Bou Said, si è trasformata in ore di tensione racchiuse nei ... Segnala ansa.it

