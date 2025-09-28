Flotilla in acque internazionali navi seguite dai droni Crosetto | Rischi elevatissimi

Le navi della Flotilla continuano la loro navigazione verso sud-est, lasciandosi alle spalle Creta e muovendosi ormai in acque internazionali. La portavoce italiana del Global Movement to Gaza, Maria Elena Delia, ha definito la situazione “ rischiosa ”, ma ha espresso fiducia nel fatto che le pressioni diplomatiche degli ultimi giorni possano tutelare le imbarcazioni da eventuali attacchi. “È stata una notte difficile a causa delle condizioni del mare molto mosso”, spiega Delia. Le imbarcazioni sono state monitorate da droni, che questa volta si sono mantenuti a distanza, senza episodi di aggressione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Flotilla in acque internazionali, navi seguite dai droni. Crosetto: “Rischi elevatissimi”

Le fregate e la Flotilla: deterrenza e protezione dai droni di Israele ma solo fino alle acque di Gaza

