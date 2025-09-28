Flotilla in acque internazionali Israele | Provocazione al servizio di Hamas

Dopo essersi lasciate Creta alle spalle, le navi della Global Sumud Flotilla stanno continuando a muoversi verso sud-est e si trovano già in acque internazionali. «La situazione è rischiosa ma speriamo che le pressioni di questi giorni le tutelino dagli attacchi», ha dichiarato Maria Elena Delia, portavoce italiana del Global Movement to Gaza. «Le imbarcazioni sono state monitorate da droni che, questa volta, si sono mantenuti alti. Non ci sono stati attacchi. Sono seguite a distanza dalla fregata della Marina. L'idea è di proseguire verso la Striscia». Israele: «Più chiaro di così non si può: è una provocazione al servizio di Hamas».

