Flotilla il leader dell’ala dura | siamo uniti Le piazze italiane ci sostengono
Roma, 28 settembre 2025 – “Io mi trovo sulla barca Alma, la Family stanno venendo a trainarla via, il nostro piano è di partire subito per Gaza, siamo pronti”. Quando contattiamo Tony La Piccirella, lo skipper barese e attivista della Global Sumud Flotilla, si trova a Creta in procinto di ripartire insieme alle altre imbarcazioni per intraprendere l’ultima parte del viaggio – quella più ostica – alla volta della Striscia di Gaza. L’attivista ha dovuto abbandonare la barca Family, dove si trovava il direttivo della missione, a causa di un guasto al motore e per questo non può più essere utilizzata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: flotilla - leader
Flotilla, la delegazione italiana: "Andiamo avanti". Fratelli d'Italia ai leader del centrosinistra: "Richiamate i parlamentari a bordo"
#Flotilla, la delegazione italiana: "Andiamo avanti". Fratelli d'Italia ai leader del #centrosinistra: "Richiamate i parlamentari a bordo" https://iltempo.it/attualita/2025/09/27/news/flotilla-la-delegazione-italiana-andiamo-avanti-fratelli-d-italia-ai-leader-del-centrosini - X Vai su X
Messaggio da Gaza. Il messaggio che il Dr. Muneer Alboursh ha pubblicato sul suo profilo X ? Ai leader della Freedom Flotilla e agli attivisti a bordo ?Dal cuore di Gaza assediata e affamata, da sotto le macerie e in mezzo alle ferite, vi inviamo la nostra più prof - facebook.com Vai su Facebook
L'ala dura della Flotilla: "Andiamo avanti. La portavoce in Italia a spiegare perché le proposte non sono state accettate" - Tony La Piccirella, attivista barese della Global Sumud Flotilla: "La missione non è negoziabile. Segnala huffingtonpost.it
Flotilla, portavoce italiana Delia rientra per «dialogo con istituzioni». Mattarella: «Accogliete la mediazione». Nave spagnola Furor fornirà protezione - «Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre ... Come scrive ilmessaggero.it