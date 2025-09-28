Flotilla il leader dell’ala dura | siamo uniti Le piazze italiane ci sostengono

Roma, 28 settembre 2025 –  “Io mi trovo sulla barca Alma, la Family stanno venendo a trainarla via, il nostro piano è di partire subito per Gaza, siamo pronti”. Quando contattiamo Tony La Piccirella, lo skipper barese e attivista della Global Sumud Flotilla, si trova a Creta in procinto di ripartire insieme alle altre imbarcazioni per intraprendere l’ultima parte del viaggio – quella più ostica – alla volta della Striscia di Gaza. L’attivista ha dovuto abbandonare la barca Family, dove si trovava il direttivo della missione, a causa di un guasto al motore e per questo non può più essere utilizzata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

