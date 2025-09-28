Flotilla il capitano Bertoldi | Il prossimo attacco sarà micidiale ci saranno feriti o morti

"Siamo scortati da droni di controllo israeliani. Il prossimo attacco, se verrà fatto, e purtroppo i miei segnali mi dicono che probabilmente verrà fatto, sarà micidiale". Lo afferma Stefano Bertoldi, comandante della nave Zefiro, che fa parte della Flotilla che sta compiendo la traversata del Mediterraneo in direzione Gaza, con l'obiettivo di forzare il blocco israeliano. "L'attacco sarà micidiale nel senso che è molto probabile che questa volta ci siano gravi feriti o eventualmente anche delle morti", avverte Bertoldi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Flotilla, il capitano Bertoldi: "Il prossimo attacco sarà micidiale, ci saranno feriti o morti"

In questa notizia si parla di: flotilla - capitano

Schlein sulla Flotilla. il capitano è ostaggio della ciurma (di A. Cangini) - X Vai su X

Questo pomeriggio il ticinese Vanni Bianconi è partito con il suo equipaggio dal porto di Augusta, in Sicilia, alla volta di Gaza. Vanni è capitano di una delle navi della delegazione svizzera della Global Sumud Flotilla, l'iniziativa globale che si prefigge di p - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, le barche verso Gaza sorvegliate dai droni. L’allarme: “Al prossimo attacco si rischia il morto, scendiamo in piazza” - Le 46 barche della Global Sumud Flotilla navigano in acque internazionali sotto sorveglianza di droni israeliani ... ilfattoquotidiano.it scrive

Flotilla, il capitano Bertoldi: "Il prossimo attacco sarà micidiale, ci saranno feriti o morti" - Alpinista scivola durante la scalata e precipita giù per 15 metri, un gruppo di escursionisti sente il boato e lancia l'allarme Parla il comandante della nave Zefiro della Flotilla: «Il prossimo ... Come scrive msn.com