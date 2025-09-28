Flotilla il capitano Bertoldi | Il prossimo attacco sarà micidiale ci saranno feriti o morti

Tgcom24.mediaset.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Siamo scortati da droni di controllo israeliani. Il prossimo attacco, se verrà fatto, e purtroppo i miei segnali mi dicono che probabilmente verrà fatto, sarà micidiale". Lo afferma Stefano Bertoldi, comandante della nave Zefiro, che fa parte della Flotilla che sta compiendo la traversata del Mediterraneo in direzione Gaza, con l'obiettivo di forzare il blocco israeliano. "L'attacco sarà micidiale nel senso che è molto probabile che questa volta ci siano gravi feriti o eventualmente anche delle morti", avverte Bertoldi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

flotilla il capitano bertoldi il prossimo attacco sar224 micidiale ci saranno feriti o morti

© Tgcom24.mediaset.it - Flotilla, il capitano Bertoldi: "Il prossimo attacco sarà micidiale, ci saranno feriti o morti"

In questa notizia si parla di: flotilla - capitano

Flotilla, le barche verso Gaza sorvegliate dai droni. L’allarme: “Al prossimo attacco si rischia il morto, scendiamo in piazza” - Le 46 barche della Global Sumud Flotilla navigano in acque internazionali sotto sorveglianza di droni israeliani ... ilfattoquotidiano.it scrive

flotilla capitano bertoldi prossimoFlotilla, il capitano Bertoldi: "Il prossimo attacco sarà micidiale, ci saranno feriti o morti" - Alpinista scivola durante la scalata e precipita giù per 15 metri, un gruppo di escursionisti sente il boato e lancia l'allarme Parla il comandante della nave Zefiro della Flotilla: «Il prossimo ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Capitano Bertoldi Prossimo