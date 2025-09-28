Flotilla i servizi | imminenti nuovi attacchi E Israele | Reagiremo
Cresce, vertiginosamente, la paura a bordo della Flotilla, diretta verso Gaza. Secondo fonti di intelligence italiane, infatti, non si può escludere un nuovo intervento israeliano con l’impiego di droni contro le imbarcazioni della missione umanitaria, anche prima che queste raggiungano le acque territoriali. Si ipotizzano attacchi già nelle prossime ore. Incursioni che potrebbero avvenire anche in mare aperto. E non solo con ordigni assordanti, come accaduto cinque notti fa. Nel frattempo, la presenza italiana a bordo della spedizione si è leggermente ridotta: dai 55 iniziali si è scesi a circa 40 connazionali, tra i quali figurano i quattro parlamentari di Pd, M5S e Avs. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: flotilla - servizi
Mentre i servizi segreti di tre Paesi occidentali mettono in guardia da nuovi attacchi israeliani, Giorgia Meloni insiste nella sua convinzione secondo la quale la Flotilla sarebbe partita verso Gaza solo per fare dispetto a lei - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla: «Forzeremo il blocco israeliano» Tel Aviv risponde: «Reagiremo» Crosetto: «clima preoccupante, non possiamo scortare la missione in acque israeliane» Gli attivisti rifiutano porti alternativi e l’Idf: «Sono al servizio di Hamas» Matteo Marcelli - X Vai su X
Allarme dei Servizi sulla Global Sumud Flotilla verso Gaza, annuncio di Tajani dopo contatto con la portavoce - Un allarme dei Servizi Segreti italiani preoccupa: la Global Sumud Flotilla prosegue il suo viaggio verso Gaza, ma non sono esclusi attacchi. Riporta virgilio.it
Scatta l’allarme dei Servizi: possibili attacchi alla missione. L’Italia a Israele: “Cautela” - Lo Stato ebraico offre approdo ad Ashdod, ma avverte che se le navi avanzano la reazione ci sarà ... Secondo repubblica.it