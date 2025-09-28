Cresce, vertiginosamente, la paura a bordo della Flotilla, diretta verso Gaza. Secondo fonti di intelligence italiane, infatti, non si può escludere un nuovo intervento israeliano con l’impiego di droni contro le imbarcazioni della missione umanitaria, anche prima che queste raggiungano le acque territoriali. Si ipotizzano attacchi già nelle prossime ore. Incursioni che potrebbero avvenire anche in mare aperto. E non solo con ordigni assordanti, come accaduto cinque notti fa. Nel frattempo, la presenza italiana a bordo della spedizione si è leggermente ridotta: dai 55 iniziali si è scesi a circa 40 connazionali, tra i quali figurano i quattro parlamentari di Pd, M5S e Avs. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Flotilla, i servizi: imminenti nuovi attacchi. E Israele: "Reagiremo"