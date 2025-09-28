Piuttosto che lavorare in Parlamento o ascoltare il saggio monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Arturo Scotto e Annalisa Corrado continuano il loro viaggio al seguito della Flotilla e annunciano festanti il loro cammino verso Gaza. A bordo della barca Karma dell'Arci, in un video messaggio sul proprio profilo social, il marinaio dem ha trionfalmente fatto sapere ai suoi follower che la propria imbarcazione ha ripreso il mare: “Siamo diretti verso Gaza, impiegheremo alcuni giorni per raggiungerla e per portare gli aiuti umanitari, tra poche ore incroceremo il resto della flottilla e andremo dritti perché pensiamo di stare facendo una cosa giusta che serve per alleviare le sofferenze della popolazione palestinese”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Flotilla, i marinai Pd all'arrembaggio: "Non dovete fermare noi ma Netanyahu"