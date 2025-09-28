Flotilla forzare il blocco navale? Cosa rischia chi è a bordo

La sinistra, fino a ieri pacifista e autoproclamatasi garante dell’articolo 11 della Costituzione (“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”), oltre a chiedere che le nostre imbarcazioni militari inviate a tutela della Flotilla sparino a quelle israeliane, auspica che i pro-Pal rompano il blocco navale. A bordo della Flotilla c’è anche una delegazione di parlamentari e attivisti italiani. Cosa rischia chi vìola un blocco navale? L’articolo 244 del Codice Penale recita che «chiunque, senza l’approvazione del governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da 6 a 18 anni». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

