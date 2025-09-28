Flotilla forzare il blocco navale? Cosa rischia chi è a bordo
La sinistra, fino a ieri pacifista e autoproclamatasi garante dell’articolo 11 della Costituzione (“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”), oltre a chiedere che le nostre imbarcazioni militari inviate a tutela della Flotilla sparino a quelle israeliane, auspica che i pro-Pal rompano il blocco navale. A bordo della Flotilla c’è anche una delegazione di parlamentari e attivisti italiani. Cosa rischia chi vìola un blocco navale? L’articolo 244 del Codice Penale recita che «chiunque, senza l’approvazione del governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da 6 a 18 anni». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: flotilla - forzare
Bonelli: “Alla Flotilla sconsiglio di forzare il blocco navale, ma sta a loro decidere"
Flotilla, Giorgia Meloni: "Forzare il blocco navale? Scelta estremamente pericolosa"
Flotilla prosegue verso Gaza, Tajani avvisa: "Forzare il blocco navale è pericoloso"
La Flotilla verso Gaza, Tajani sente la portavoce: rischi a forzare il blocco - X Vai su X
Ascolta il podcast di venerdì 26 settembre qui: https://tinyurl.com/mswdr62p ? Il Governo chiede alla Global Sumud Flotilla di non forzare il blocco navale israeliano ? Preservativi gratuiti ai detenuti del carcere di Pavia. La Polizia penitenziaria protesta ? Via - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla verso la tragedia, niente passi indietro: “Vogliamo rompere il blocco navale. Unica destinazione Gaza” - La Flotilla non si ferma e conferma come unica destinazione Gaza, nonostante i tentativi di mediazione istituzionali giunti nelle ultime ore. thesocialpost.it scrive
Flotilla, Tajani: “È l’ora della responsabilità, non forzare il blocco navale di Israele” - Flotilla, Tajani: "È l'ora della responsabilità, non forzare il blocco navale di Israele" Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ... agenzianova.com scrive