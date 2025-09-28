Flotilla flash mob prima della sfilata della Maison Armani a Milano | le immagini
Flash mob degli attivisti propal in sostegno della Global Sumud Flotilla, di fronte alla pinacoteca di Brera dove in serata è in programma la sfilata della Maison Armani, la prima dopo la morte del fondatore Giorgio Armani. Alcune decine di dimostranti, con cartelli e una vela con la scritta ‘Global Sumud Flotilla’, hanno presidiato l’ingresso delle auto blu urlando “Palestina libera”, “Free Gaza”, “vergogna vergogna” e “Netanyahu assassino” all’indirizzo degli invitati. Numerosi gli slogan sui cartelli, da “non abbiamo più parole” a “colpiscono i bambini perché vogliono uccidere il futuro di Gaza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
