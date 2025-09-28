Flotilla diretta a Gaza | barche seguite dai droni in acque internazionali | La delegazione italiana convocata da Crosetto | nel pomeriggio l' incontro

Le imbarcazioni arriveranno entro 4-7 giorni: fanno sapere. Hamas sul piano di Trump per la fine della guerra: "Non abbiamo ricevuto alcuna proposta". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Flotilla diretta a Gaza: barche seguite dai droni in acque internazionali | La delegazione italiana convocata da Crosetto: nel pomeriggio l'incontro

Freedome Flotilla, nave umanitaria “Hamdala” diretta a Gaza il 13 luglio dopo sequestro di “Madleen”: “Rompere blocco illegale di Israele”

Freedom Flotilla, la nave Handala parte da Siracusa diretta a Gaza con aiuti umanitari – Video

Una nuova barca della Freedom flotilla diretta a Gaza lascia il porto di Siracusa

