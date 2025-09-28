Flotilla delegazione italiana a Roma incontra leader opposizione

Webmagazine24.it | 28 set 2025

(Adnkronos) – I rappresentanti di Global Sumud Flotilla incontreranno oggi domenica 28 settembre nel pomeriggio, a Roma, i leader dei partiti di opposizione. Alle 15, secondo quanto si apprende, è previsto un incontro al Caffè Illy, in via degli Uffici del Vicario (Montecitorio), con Riccardo Magi. Ne seguiranno altri tra cui quello con la segretaria . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - delegazione

