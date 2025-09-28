Flotilla Crosetto | Rischi drammatici dal tentativo di rompere il blocco navale | La portavoce italiana | Avanti fino a Gaza
Le imbarcazioni della spedizione arriveranno nella Striscia entro 4-7 giorni. Trump ottimista su un accordo sulla Striscia. Hamas sul piano Usa: "Non abbiamo ricevuto alcuna proposta". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella
Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera
Attacchi Flotilla, caos alla Camera: opposizioni occupano l’Aula, Crosetto atteso domani
L'informativa del Ministro della Difesa Crosetto alla Camera sulla Global Sumud Flotilla
Flotilla, da Crosetto calma e gesso. Le reazioni delle opposizioni: più che aiuti a Gaza, slogan a Montecitorio
Crosetto incontra delegazione della Flotilla: 'Rischio effetti drammatici' - "L'obiettivo dichiarato della Flotilla è quello di aiutare il popolo di Gaza, ma è fondamentale che questo impegno non si traduca in atti che non porterebbero ad alcun risultato concreto, ma che, al ...
Flotilla, Crosetto: «Rischio effetti drammatici, aiutare Gaza attraverso canali già attivi». Delia: «Missione va avanti» - «L'obiettivo dichiarato della Flotilla è quello di aiutare il popolo di Gaza, ma è fondamentale che questo impegno non si traduca in atti che non porterebbero ad ...