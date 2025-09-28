Flotilla Crosetto incontra la portavoce Delia | Rischi elevatissimi Lei | Navighiamo in totale legalità
Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato la portavoce della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia, assieme alle altre esponenti del movimento Simona Moscarelli e Giorgina Levi. Il meeting è avvenuto domenica pomeriggio nel comando della compagnia carabinieri Roma-San Pietro. “Ho ribadito loro tutte le mie preoccupazioni, ma anche l’importanza del dialogo e la necessità di evitare azioni che possano mettere a rischio qualunque vita, in primis degli attivisti italiani”, ha detto il ministro al termine dell’incontro. “L’obiettivo dichiarato della Flotilla è quello di aiutare il popolo di Gaza, ma è fondamentale che questo impegno non si traduca in atti che non porterebbero ad alcun risultato concreto, ma che, al contrario, rischierebbero di avere effetti drammatici con rischi elevati ed irrazionali”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: flotilla - crosetto
Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella
Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera
Attacchi Flotilla, caos alla Camera: opposizioni occupano l’Aula, Crosetto atteso domani
L'informativa del Ministro della Difesa Crosetto alla Camera sulla Global Sumud Flotilla #propagandagaza #propagandalive - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, da Crosetto calma e gesso. Le reazioni delle opposizioni: più che aiuti a Gaza, slogan a Montecitorio Vai su X
Flotilla, Crosetto incontra la portavoce Delia: “Rischi elevatissimi”. Lei: “Navighiamo in totale legalità” - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato la portavoce della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia, assieme alle altre esponenti del movimento ... Riporta lapresse.it
Crosetto incontra le attiviste della Flotilla, Bonelli: "Il vero pericolo è l’assedio che affama Gaza" - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato a Roma, presso il Comando dei Carabinieri di San Pietro, la portavoce della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, insieme alle attiviste itali ... Scrive globalist.it