Flotilla Crosetto incontra la portavoce Delia | Rischi elevatissimi Lei | Navighiamo in totale legalità

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato la portavoce della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia, assieme alle altre esponenti del movimento Simona Moscarelli e Giorgina Levi. Il meeting è avvenuto domenica pomeriggio nel comando della compagnia carabinieri Roma-San Pietro. “Ho ribadito loro tutte le mie preoccupazioni, ma anche l’importanza del dialogo e la necessità di evitare azioni che possano mettere a rischio qualunque vita, in primis degli attivisti italiani”, ha detto il ministro al termine dell’incontro. “L’obiettivo dichiarato della Flotilla è quello di aiutare il popolo di Gaza, ma è fondamentale che questo impegno non si traduca in atti che non porterebbero ad alcun risultato concreto, ma che, al contrario, rischierebbero di avere effetti drammatici con rischi elevati ed irrazionali”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

