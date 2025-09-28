Flotilla Crosetto alla portavoce italiana | Rischi drammatici dal tentativo di rompere il blocco navale | Gaza Trump ottimista su un accordo
Le imbarcazioni della spedizione arriveranno nella Striscia entro 4-7 giorni, dicono gli attivisti. Hamas sul piano Usa: "Non abbiamo ricevuto alcuna proposta". Almeno 40 i morti nella Striscia dall'alba. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: flotilla - crosetto
Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella
Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera
Attacchi Flotilla, caos alla Camera: opposizioni occupano l’Aula, Crosetto atteso domani
L'informativa del Ministro della Difesa Crosetto alla Camera sulla Global Sumud Flotilla #propagandagaza #propagandalive - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, da Crosetto calma e gesso. Le reazioni delle opposizioni: più che aiuti a Gaza, slogan a Montecitorio Vai su X
Flotilla, delegazione italiana a Roma incontra leader opposizione - Ipotesi di un incontro anche con il ministro della Difesa Guido Crosetto. Scrive msn.com
Flotilla naviga verso Gaza, Crosetto: "Se forza blocco navale pericoli elevati e non gestibili" - Il richiamo del ministro della Difesa alla responsabilità nel corso dell'incontro con la portavoce Maria Elena Delia e altre esponenti del movimento ... Secondo adnkronos.com