Flotilla Crosetto alla portavoce italiana | Rischi drammatici dal tentativo di rompere il blocco navale | Gaza Trump ottimista su un accordo

Tgcom24.mediaset.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le imbarcazioni della spedizione arriveranno nella Striscia entro 4-7 giorni, dicono gli attivisti. Hamas sul piano Usa: "Non abbiamo ricevuto alcuna proposta". Almeno 40 i morti nella Striscia dall'alba. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

