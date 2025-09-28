Flotilla | Andiamo avanti arrivo a Gaza stimato tra 4-7 giorni | Ipotesi di un corridoio permanente di aiuti

Hamas in merito al piano in 21 punti di Trump per la fine della guerra nella Striscia: "Per ora non abbiamo ricevuto alcuna proposta". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Flotilla Italia a Israele, "andiamo avanti, missione legale"

Israele minaccia la Global Sumud Flotilla: “Li tratteremo come terroristi”. Lapiccirella: “Noi andiamo avanti”

Sumud Flotilla: “Siamo consapevoli delle minacce, ma andiamo avanti fino a Gaza. Non credete alla propaganda di Israele”

