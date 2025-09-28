Flotilla | Andiamo avanti arrivo a Gaza stimato tra 4-7 giorni | Ipotesi di un corridoio permanente di aiuti
Hamas in merito al piano in 21 punti di Trump per la fine della guerra nella Striscia: "Per ora non abbiamo ricevuto alcuna proposta". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Flotilla Italia a Israele, "andiamo avanti, missione legale"
Israele minaccia la Global Sumud Flotilla: “Li tratteremo come terroristi”. Lapiccirella: “Noi andiamo avanti”
Sumud Flotilla: “Siamo consapevoli delle minacce, ma andiamo avanti fino a Gaza. Non credete alla propaganda di Israele”
Flotilla, la delegazione italiana: "Andiamo avanti". Fratelli d'Italia ai leader del centrosinistra: "Richiamate i parlamentari a bordo" - Con un comunicato diffuso all'indomani dell'appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la ...
Flotilla avanti verso Gaza, 10 italiani lasciano le navi: in arrivo nuovi scioperi e proteste di piazza - La delegazione italiana ha deciso di ridimensionare la propria esposizione, ma sulle imbarcazioni restano i parlamentari: nonostante l'appello di Mattarella a fermarsi la missione va avanti verso le a ...