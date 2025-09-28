Ana Alcalde, nota come “Barbie Gaza”, ha definito una «bufala» le aggressioni sessuali perpetrate da Hamas nei confronti delle donne prese in ostaggio negli attacchi del 7 ottobre 2023. «È stato sfatato. È la bufala dello stupro. Le stesse ragazze che sono state rapite si sono fatte avanti dicendo di essere state trattate bene», ha affermato con veemenza l’attivista dalla flottiglia in rotta verso la Striscia, dove da allora gli attacchi militari israeliani hanno ucciso migliaia di persone. La dichiarazione di Ana Alcalde, durante una tesa intervista al programma “En boca de todos” (Sulla bocca di tutti), trasmesso sul canale televisivo spagnolo Cuatro, si è scontrata, tuttavia, con le testimonianze degli ostaggi israeliani poi rilasciati e con un rapporto delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Flotilla, Ana Alcalde nega gli stupri di Hamas