Florenzi a Camarda | Tutto arriva nel momento giusto Ti voglio bene testone

Francesco Camarda ha dedicato ad Alessandro Florenzi il suo primo gol in Serie A. I due sono legati da un bel rapporto dai tempi del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Lecce, Camarda: “Il gol? Dedica speciale per Florenzi: gli avevo fatto una promessa”

florenzi camarda tutto arrivaCamarda salva Di Francesco all'ultimo minuto e nega la rimonta al Bologna: 2-2 show a Lecce - I salentini, avanti con Coulibaly, subiscono la rimonta firmata da Orsolini e Odgaard ma al 94° il classe 2008 salva i padroni di casa ... Si legge su tuttosport.com

florenzi camarda tutto arrivaFrancesco Camarda, gol al Bolgona e dedica speciale in TV: “Gli avevo fatto una promessa” - A 17 anni l'attaccante ha segnato la prima "pesante" rete in Serie A regalando un pareggio insperato al Lecce contro il Bologna ... Secondo fanpage.it

