Florence Welch ha rivelato di aver subito un aborto spontaneo due anni fa, durante il Dance Fever Tour del 2023, quando ha dovuto effettuare un intervento chirurgico d’urgenza. Intervistata dal The Guardian, l ‘artista ha rivelato di aver avuto un aborto spontaneo per via di una gravidanza extrauterina nel 2023. Una gravidanza ectopica si verifica quando l’ovulo fecondato viene impiantato in una tuba di Falloppio anziché nell’utero. Secondo il Servizio Sanitario Nazionale, è un fenomeno raro: si verifica solo in circa una gravidanza su novanta. La tuba di Falloppio si ruppe, causando un’emorragia interna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Florence Welch confessa: "Ho avuto un aborto spontaneo, ero triste e spaventata"