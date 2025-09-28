Florence Welch confessa | Ho avuto un aborto spontaneo ero triste e spaventata

Metropolitanmagazine.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Florence Welch ha rivelato di aver subito un aborto spontaneo due anni fa, durante il Dance Fever Tour del 2023, quando ha dovuto effettuare un intervento chirurgico d’urgenza. Intervistata dal The Guardian, l ‘artista ha rivelato di aver avuto un aborto spontaneo per via di una gravidanza extrauterina nel 2023. Una gravidanza ectopica si verifica quando l’ovulo fecondato viene impiantato in una tuba di Falloppio anziché nell’utero. Secondo il Servizio Sanitario Nazionale, è un fenomeno raro: si verifica solo in circa una gravidanza su novanta. La tuba di Falloppio si ruppe, causando un’emorragia interna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

florence welch confessa ho avuto un aborto spontaneo ero triste e spaventata

© Metropolitanmagazine.it - Florence Welch confessa: “Ho avuto un aborto spontaneo, ero triste e spaventata”

In questa notizia si parla di: florence - welch

florence welch confessa hoFlorence Welch parla dell’aborto spontaneo che le è quasi costato la vita - «Non volevo farmi l'ecografia» ha confidato la cantante al Guardian «Ho pensato, ho fatto il concerto, sto bene, posso farcela. Scrive rollingstone.it

Cerca Video su questo argomento: Florence Welch Confessa Ho