Florence Welch avrebbe potuto morire ignorando i sintomi di una gravidanza extrauterina | L’insistenza del mio medico mi ha salvato la vita
La cantante di Florence and the Machine ha ammesso di avere inizialmente minimizzato l'aborto spontaneo avvenuto due anni fa. «Ho preso dell'ibuprofene e mi sono messa un vestito di pizzo bianco. In scena il dolore è scomparso». Poi l'intervento d'urgenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
