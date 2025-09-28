Florence Welch avrebbe potuto morire ignorando i sintomi di una gravidanza extrauterina | L’insistenza del mio medico mi ha salvato la vita

Vanityfair.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cantante di Florence and the Machine ha ammesso di avere inizialmente minimizzato l'aborto spontaneo avvenuto due anni fa. «Ho preso dell'ibuprofene e mi sono messa un vestito di pizzo bianco. In scena il dolore è scomparso». Poi l'intervento d'urgenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

florence welch avrebbe potuto morire ignorando i sintomi di una gravidanza extrauterina l8217insistenza del mio medico mi ha salvato la vita

© Vanityfair.it - Florence Welch avrebbe potuto morire ignorando i sintomi di una gravidanza extrauterina: «L’insistenza del mio medico mi ha salvato la vita»

In questa notizia si parla di: florence - welch

Florence Welch confessa: “Ho avuto un aborto spontaneo, ero triste e spaventata”

Cerca Video su questo argomento: Florence Welch Avrebbe Potuto