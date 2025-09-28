Flay Logistics, azienda del Gruppo Transpack, tra le principali realtà italiane nella logistica aziendale integrata con sede principale a Imola, ha festeggiato il suo ventesimo compleanno alle Cantine Zuffa (in via Sellustra, 9) ieri. Nella mattinata è stata sottolineata l’importanza dell’aiuto di Transpack che, grazie alle proprie conoscenze, ottimizza le fasi operative e il movimento delle merci. Flay Logistics si occupa invece dell’intero ciclo logistico, dall’organizzazione in stabilimento alla spedizione a destino. Durante l’incontro è stato ripercorso il cammino ventennale caratterizzato da crescita costante, innovazione tecnologica attraverso applicazioni come Tpk Eye e attenzione alla sostenibilità dell’attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Flay Logistics compie 20 anni: "Fare impresa è una responsabilità"