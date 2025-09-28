Flavio Cobolli scarico e falloso contro Learner Tien a Pechino | azzurro eliminato negli ottavi di finale

Una brutta versione di Flavio Cobolli a Pechino, negli ottavi di finale dell’ATP500. Sul cemento cinese il tennista romano è apparso decisamente scarico e il suo gioco ne ha risentito. Tanti errori da parte di Flavio, al cospetto di un giocatore come l’americano Learner Tien (n.52 del ranking), che ha impostato il suo gioco sulla regolarità, in attesa dell’errore dell’azzurro. E così, in 1 ora e 14 minuti di gioco, il tutto si è chiuso sullo score di 6-3 6-2 in favore dello statunitense. Quest’ultimo attende nei quarti il vincente della sfida tra il francese Adrian Mannarino e Lorenzo Musetti. Nel primo set si comprende immediatamente che per Cobolli i turni al servizio saranno una specie di calvario. 🔗 Leggi su Oasport.it

