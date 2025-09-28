Fiumicino stop agli aumenti dei taxi | tariffe ferme al 2007 e nuovo minimo da 25 euro
Niente maxi aumenti per le tariffe fisse, almeno per ora. Il Comune di Fiumicino ha deciso di prendere altro tempo prima di stabilire, una volta per tutte, l’importo delle corse dei taxi con licenza nella città del litorale.L’aumento delle tariffe taxi a FiumicinoPer capire cosa stia succedendo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Tariffe taxi, stop agli aumenti - Il Comune di Fiumicino fa marcia indietro dopo le polemiche di utenti e categorie Una nuova delibera sospende la precedente: «Emerse presunte anomalie»
Fiumicino, via libera agli aumenti delle tariffe taxi: corse più care di 20 euro dall'aeroporto al centro di Roma - Gli aumenti più significativi riguardano le corse fisse, in particolare quelle dall'aeroporto di Fiumicino.