Fitwalking For Ail Roma in duemila alla camminata per la cura e il nuovo Centro Mandelli

Roma, 28 settembre 2025 – Grande affluenza oggi al Parco del Daini di Villa Borghese – oltre duemila gli iscritti – e partecipazione entusiasta per la nona edizione della Fitwalking for AIL, camminata solidale non competitiva promossa da AIL Roma, Associazione Italiana Linfomi e Mieloma – sezione di Roma che ogni anno raduna a Villa Borghese tutta la comunità vicina all’associazione: pazienti, ex pazienti, amici e familiari, uniti per la ricerca e la cura dei tumori del sangue. Hanno dato il via alla manifestazione Maria Luisa Viganò, Presidente AIL Roma, Maurizio Martelli, direttore Ematologia del Policlinico Umberto I, Adriano Venditti – Direttore Ematologia Policlinico Tor Vergata, Giuseppe Quintavalle – Direttore Generale ASL RM1, Tommaso Caravita Di Toritto – Responsabile Ematologia ASL RM, Maria Novella Luciani, Dirigente Ministero Economia e Finanze. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
