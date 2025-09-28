Fitwalking for Ail Bonanno Dc | Grande successo Palermo in prima fila nel sostegno alla ricerca
“Ho voluto essere presente per esprimere il più sentito ringraziamento, a nome del Comune di Palermo, nei confronti dell’Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie) per aver organizzato una splendida manifestazione tra le vie del centro cittadino”. Con queste parole Domenico Bonanno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
L’Ail in cammino per la vita: torna la “Fitwalking for AIL” a Reggio Calabria - Reggio Calabria si prepara a unire sport, solidarietà e salute con la nona edizione della "Fitwalking for AAil", in programma per domenica 28 settembre. Segnala cn24tv.it
Torna Fitwalking for Ail, 'molto più di una camminata solidale' - Al via Fitwalking for Ail, la camminata solidale per raccogliere fondi per sostenere la ricerca e l'assistenza ai pazienti con tumori del sangue, organizzata dall'Associazione Italiana contro leucemie ... Secondo ansa.it