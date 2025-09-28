Una laurea triennale in fisioterapia all’Università degli Studi dell’Insubria. Poi, una scelta obbligata: la magistrale e il dottorato in Belgio. Dietro, una ragione semplice: in Italia questa possibilità non esiste. “Ci sono solo master o lauree di natura gestionale. Per chi come me vuole fare poi un dottorato, andarsene è obbligatorio”. Diego Poddighe ha 32 anni, fa ricerca a Leuven e da anni tenta di far arrivare, senza successo, un messaggio al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR): “Servono specializzazioni riconosciute, come avviene per altre professioni sanitarie, o continueremo a fuggire all’estero”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fisioterapista in Belgio: “Il mio lavoro qui è pagato meglio e riconosciuto. Questo ambiente mi dà stabilità”