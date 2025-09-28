Firenze | tenta furto in appartamento ma viene sorpreso dalla proprietaria Arrestato 33enne

La polizia è intervenuta in Via del Ponte alle Mosse per la segnalazione di un furto in abitazione in corso. A dare l'allarme la proprietaria dell'appartamento che ha riferito di aver visto un uomo, a lei estraneo, una volta rincasata

