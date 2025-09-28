Firenze la grande bruttezza sotto il cubo nero | tra buche souvenir osceni e droga

Firenze, 28 settembre 2025 – Se il cubo nero che svetta tra i tetti come il palazzo di Batman sconvolge lo skyline fiorentino, sul piano strada c’è altro a rovinare l’immagine della città. Incuria e marginalità ci accompagnano in una passeggiata da un capo all’altro delle mura arnolfiane. E tra tutti i fattori di degrado, quelli legati all’overtourism spiccano sugli altri. Non perché il turismo abbondante e munifico non sia una risorsa per la città, ma perché i flussi mastodontici di visitatori con relativi annessi fanno venir voglia al fiorentino entrato dentro porta di tornarsene nelle sue periferie, ultima garitta dell’autenticità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

