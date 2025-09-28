Fiorisce il borgo di San Gottardo Passeggiate nei cortili segreti | Riempiamo gli occhi di poesia
Un giovane fa capolino da una finestra, ammira una folla appena entrata in cortile e si mette a recitare una poesia dall’alto. Milano è anche questo: si dona a chi la sa osservare. La pioggia non ha rovinato l’atmosfera dei “Cortili aperti in San Gottardo“, ieri, anzi ha messo in risalto la bellezza di luoghi solitamente chiusi al pubblico invitando ad ammirarli in silenzio e posandovi una dolcezza preludio d’autunno. Con questa passeggiata culturale prende corpo il progetto “Un Borgo in Città: facciamo fiorire San Gottardo-Meda” che ha raccolto oltre 25mila euro di donazioni con la campagna di crowdfunding civico del Comune di Milano, avviata in estate sulla piattaforma Produzioni dal Basso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
