Fiori d' arancio al Comune a Chieti | il consigliere Raimondi ha detto sì
Fiori d'arancio al Comune a Chieti: il consigliere comunale Edoardo Raimondi si è sposato con Elisabetta Turano.La cerimonia si è tenuta ieri ad Acri, in Calabria. Al consigliere di Sinistra italiana - Avs, alla moglie e alle rispettive famiglie sono giunti gli auguri del sindaco Diego Ferrara. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
