Fiorentina Pioli | Visti segnali positivi Da questo momento si esce poco alla volta

Pisa, 28 settembre 2025 - La Fiorentina rimanda ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato e pareggia per 0-0 sul campo del Pisa, autore di una partita gagliarda. Due i pali dei nerazzurri (degli ex Nzola e Cuadrado) e un gol annullato a Meister per un controllo con il braccio. Stefano Pioli ha visto comunque segnali di miglioramento da parte della sua squadra. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, nervosa e fallosa. Era un derby sentito. L'abbiamo interpretata come volevamo ma possiamo incidere di più. Potevamo essere più pericolosi. Ho visto comunque delle cose positive, non era il risultato che volevamo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
