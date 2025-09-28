Fiorentina Pioli sotto accusa Nel mezzo anche un record negativo in casa viola
Fiorentina, Pioli sotto accusa: il peggior inizio del 21° secolo. La situazione attuale La Fiorentina continua a deludere e il pareggio nel derby contro il Pisa, valido per la quinta giornata di Serie A, non fa che confermare le difficoltà della squadra viola. Il Derby dell’Arno, tornato in scena nella massima serie dopo ben 34 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: fiorentina - pioli
Carlo Conti sulla Viola: “Fiorentina-Pioli? Felicissimo. Su Kean…”
Ufficiale, Pioli torna in Serie A: è il nuovo allenatore della Fiorentina
Fiorentina, Pioli: “Mi aspettavo di avere più punti”
?@qn_lanazione: “Fuga di notizie, #Pioli irritato”. Ecco cosa ha fatto in settimana #Fiorentina #SerieA - X Vai su X
La decisione finale sarà presa solo prima del fischio d'inizio contro il Pisa, ma è possibile che Stefano Pioli decida di cambiare la sua Fiorentina per uscire da una crisi d'inizio stagione inaspettata. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Le ultime sulle formazioni di Pisa-Fiorentina - La viola di Pioli deve riscattarsi, il tecnico già sotto accusa a caccia della ... Segnala sportpaper.it
Fiorentina sotto processo: Trevisani durissimo coi tifosi. Pedullà attacca lui e Pioli - Si scatena il dibattito intorno alla squadra viola Un avvio di stagione da incubo, con soli due punti in quatt ... Secondo calcionews24.com