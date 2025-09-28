Secondo Stefano Pioli, alla Fiorentina, nel derby di Pisa, è mancato solo il gol. A fine partita l'allenatore viola ha detto: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, nervosa e fallosa. Era un derby sentito, l'abbiamo interpretata come volevamo ma possiamo incidere di più. Potevamo essere più pericolosi. Ho visto comunque delle cose positive, non era il risultato che volevamo" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina, Pioli: “Ci è mancato il gol, volevamo vincere!”