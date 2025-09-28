Fiorentina che fatica | col Pisa è solo 0-0 viola ancora a secco di vittorie
La Fiorentina non decolla, anzi, continua ad annaspare nelle sabbie mobili della classifica. Nel sentito derby toscano contro il Pisa, i viola non riescono ad andare oltre lo 0-0 all'Arena Garibaldi. Un punto strappato con grande sofferenza dalla squadra di Stefano Pioli, che deve ringraziare la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: fiorentina - fatica
Torino-Fiorentina, le pagelle: Maripan pilastro, 7. Kean fatica: 5,5
Fiorentina, che fatica: col Pisa è solo 0-0, viola ancora a secco di vittorie
Allarme rosso, questa è una #Fiorentina inadatta a giocarsi qualsiasi obiettivo, se non forse la salvezza. Ora arriva un calendario più complicato e si fatica a capire dove possa essere risollevata la barca. #PisaFiorentina - X Vai su X
La Fiorentina fatica per tre motivi, ma potrebbe sbloccarsi: dove possono arrivare i Viola - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina, che fatica: col Pisa è solo 0-0, viola ancora a secco di vittorie - La squadra di Pioli non ingrana e si fa dominare dai nerazzurri che recriminano per alcune decisioni arbitrali ... Riporta firenzetoday.it
Pisa-Fiorentina 0-0, rivivi la diretta testuale del match raccontata da FirenzeViola.it - Dodo parre in contropiede, serve Dzeko che gira di prima per Kean. Da firenzeviola.it