Fiorentina che fatica | col Pisa è solo 0-0 viola ancora a secco di vittorie

Firenzetoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina non decolla, anzi, continua ad annaspare nelle sabbie mobili della classifica. Nel sentito derby toscano contro il Pisa, i viola non riescono ad andare oltre lo 0-0 all'Arena Garibaldi. Un punto strappato con grande sofferenza dalla squadra di Stefano Pioli, che deve ringraziare la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

