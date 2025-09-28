Finita male per lei Scontro a distanza tra Milly Carlucci e Maria De Filippi fatti clamorosi

L’attesa era altissima e non poteva essere altrimenti: il ritorno di Ballando con le Stelle su Rai 1 segna da sempre un momento chiave per la stagione televisiva autunnale. Ma quest’anno la vigilia è stata agitata da polemiche non indifferenti. Si è parlato a lungo dei costi della trasmissione, considerati da più parti esorbitanti, e delle critiche piovute durante l’estate sul budget Rai destinato al dance show di Milly Carlucc i. Discussioni che hanno fatto rumore e che inevitabilmente hanno alzato le aspettative sul debutto. >> “Come prevedibile.”. Ballando con le stelle, Barbara D’Urso balla e poi ecco cosa succede A complicare il quadro, il fatto che la prima puntata sia stata caricata di ospiti speciali e momenti extra pensati proprio per attirare il pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it