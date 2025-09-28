A fine stagione il campione del Mondo e plurivincitore di Champions League con il Barcellona si ritirerà, ma non mancano le critiche Finisce la carriera calcistica di uno dei più importanti giocatori dello scorso decennio. Ha vinto tutto. Coppa del Mondo, Europeo, 9 campionati, 14 coppe nazionali, per non parlare di tre Champions League, tre Supercoppe UEFA e tre Mondiali per club. Il commento all’addio al calcio di Sergio Busquets (TvPlay) Insomma, il calcio saluterà Sergio Busquets a fine anno, quando calerà il sipario della stagione in MLS, dove ora sta disputando le ultime partite al fianco del suo compagno Lionel Messi. 🔗 Leggi su Tvplay.it

"Finalmente ce ne siamo liberati": l'attacco alla stella del calcio