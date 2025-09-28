Nel panorama cinematografico, alcuni classici del passato continuano a esercitare un fascino senza tempo, influenzando generazioni di registi e spettatori. Tra questi, il film del 1935 The 39 Steps di Alfred Hitchcock si distingue come un capolavoro che ha rivoluzionato il genere spy e thriller. La sua importanza storica e artistica lo rende ancora oggi un punto di riferimento imprescindibile, tanto da essere apprezzato anche da registi contemporanei come Greta Gerwig. Questo articolo analizza le ragioni per cui il film è considerato perfetto, i tentativi di remake falliti nel tempo e perché Gerwig potrebbe rappresentare la figura ideale per una nuova versione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Film di spionaggio definito perfetto da greta gerwig