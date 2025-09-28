Film classico distrutto all’uscita | perché è stato definito disgustoso e repellente

l’evoluzione critica e il valore di “la cosa” di john carpenter. Nel 1982, il film La cosa, diretto da John Carpenter, fu accolto con grande freddezza dalla critica e dal pubblico. Nonostante le aspettative elevate, il lungometraggio presentava un’ambientazione glaciale, effetti speciali innovativi e una trama intrisa di paranoia e suspence. La ricezione iniziale fu estremamente negativa, ma nel tempo il film ha conquistato uno status di capolavoro dell’horror fantascientifico. le critiche al debutto del film. Al momento della sua uscita, Le recensioni furono dure. Il New York Times definì il film “ sciocco e deprimente ”, criticando la recitazione come priva di profondità e arrivando a etichettarlo come “ spazzatura istantanea “. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

