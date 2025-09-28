Filippo Scicchitano parla di Emanuele e delle fragilità condivise
Filippo Scicchitano: crescita artistica e nuovi progetti nel panorama televisivo italiano. Nel corso di quasi quindici anni, dall’esordio nel film Scialla!, Filippo Scicchitano ha maturato una carriera ricca di successi e riconoscimenti. La sua evoluzione professionale lo ha portato a essere tra i protagonisti più apprezzati della nuova generazione di attori italiani. Attualmente, il suo ritorno sul piccolo schermo si concretizza con la partecipazione alla fiction Balene, trasmessa da Rai Uno, che sta riscuotendo un notevole interesse tra il pubblico. la trama e il ruolo di filippo scicchitano in balene. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: filippo - scicchitano
Filippo Scicchitano cosa fai ad Ancona? Tu devi tornare a Bari e riconquistare il cuore di Lolita Lobosco #Balene #LolitaLobosco3 #LolitaLobosco4 #LeIndaginiDiLolitaLobosco - X Vai su X
Balene – Amiche per Sempre, tutti i personaggi Nel cast anche Cesare Bocci, Giorgio Tirabassi, Paolo Sassanelli, Filippo Scicchitano, Laura Adriani e Manuela Mandracchia - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Filippo Scicchitano, Emanuele di Balene: ha recitato ne Le vicende di Lolita Lobosco - asera 21 settembre andrà in onda in prima serata sui teleschermi di Rai 1, Balene, la nuova fiction con protagoniste Veronica Pivetti e Carla ... Lo riporta msn.com