Filippo Scicchitano: crescita artistica e nuovi progetti nel panorama televisivo italiano. Nel corso di quasi quindici anni, dall’esordio nel film Scialla!, Filippo Scicchitano ha maturato una carriera ricca di successi e riconoscimenti. La sua evoluzione professionale lo ha portato a essere tra i protagonisti più apprezzati della nuova generazione di attori italiani. Attualmente, il suo ritorno sul piccolo schermo si concretizza con la partecipazione alla fiction Balene, trasmessa da Rai Uno, che sta riscuotendo un notevole interesse tra il pubblico. la trama e il ruolo di filippo scicchitano in balene. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Filippo Scicchitano parla di Emanuele e delle fragilità condivise