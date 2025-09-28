filarmonici friulani in concerto 28 settembre a udine

D omenica 28 settembre alle 18.00, la Sala Madrassi di Udine ospita un nuovo appuntamento della Stagione Diffusa dei Filarmonici Friulani, con un concerto interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart. Sul palco, accanto all’orchestra giovanile regionale diretta da Alessio Venier, si esibiranno i vincitori del 4° Concorso Internazionale Musicale “Città di Cervignano”, che ha richiamato oltre duecento giovani musicisti da tutto il mondo. A essere protagonisti della serata saranno i solisti premiati nelle categorie pianoforte e violino, impegnati nell’esecuzione dei concerti mozartiani per strumento solista e orchestra, scelti dalla commissione del concorso. 🔗 Leggi su Udine20.it

