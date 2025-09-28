Fiesole (Firenze), 28 settembre 2025- La pioggia ha provato a rovinare la festa ma la voglia di stare insieme ha avuto la meglio e così sabato, Caldine, prima nei giardinetti pubblici e poi in piazza dei Mezzadri, si è animata di incontri, laboratori creativi, performance artistiche e perfino di un contest freestyle. Sono alcuni degli appuntamenti organizzati dalle 16 alle 23 nell'ambito dell'iniziativa realizzata dai ragazzi di “Fiesole I-feel so..”, la manifestazione che si colloca nell'ambito delle attività di Museo? I Don't Like!, progetto del Comune di Fiesole e Fondazione “Primo Conti” che, dal 2017, ha come obiettivo quello di coinvolgere giovani nella fascia di età 18-30 nell’ideazione di eventi per i loro coetanei, così da stimolarli a partecipare attivamente alla vita culturale del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiesole I-feel so, la sfida freestyle conquista Caldine