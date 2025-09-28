Fiesole I-feel so la sfida freestyle conquista Caldine
Fiesole (Firenze), 28 settembre 2025- La pioggia ha provato a rovinare la festa ma la voglia di stare insieme ha avuto la meglio e così sabato, Caldine, prima nei giardinetti pubblici e poi in piazza dei Mezzadri, si è animata di incontri, laboratori creativi, performance artistiche e perfino di un contest freestyle. Sono alcuni degli appuntamenti organizzati dalle 16 alle 23 nell'ambito dell'iniziativa realizzata dai ragazzi di “Fiesole I-feel so..”, la manifestazione che si colloca nell'ambito delle attività di Museo? I Don't Like!, progetto del Comune di Fiesole e Fondazione “Primo Conti” che, dal 2017, ha come obiettivo quello di coinvolgere giovani nella fascia di età 18-30 nell’ideazione di eventi per i loro coetanei, così da stimolarli a partecipare attivamente alla vita culturale del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: fiesole - feel
Save the date: sabato 27 settembre a Caldine torna Fiesole – I Feel So con la sua terza edizione! Laboratori creativi, giochi, street art e una spettacolare battle rap dal vivo Scopri il programma ---> Fiesole - I Feel So @fiesolecalling @musei_di_fiesole @c - facebook.com Vai su Facebook
Diocesi: Fiesole, al via domani la Settimana teologica su “La sfida dell’intelligenza artificiale” - Sarà dedicata a “La sfida dell’intelligenza artificiale” la Settimana teologica promossa dalla diocesi di Fiesole che prenderà il via domani mattina al Centro pastorale del Matassino. Come scrive agensir.it
"Non fuggiamo dalle ombre". L’ultima sfida di Carofiglio - Ma non è l’unico spunto che Gianrico Carofiglio segue per accompagnarci in una riflessione che porta ... Segnala lanazione.it