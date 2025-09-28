Fico rilancia il reddito? De Luca lo spiana | Che putt***

Non è certo una novità, il clima tra Vincenzo De Luca e Roberto Fico resta incandescente. I rapporti tra i due non sono mai stati distesi - eufemismo -, e le ultime amorevoli schermaglie lo confermano. Il governatore uscente della Campania, già contrariato (altro eufemismo) per la battaglia persa sul terzo mandato, non risparmia fendenti all’ex presidente della Camera. Al centro del nuovo scontro c’è ancora il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia storico del Movimento 5 Stelle archiviato dal governo Meloni. De Luca, che da anni critica la misura bandiera dei pentastellati, non usa mezzi termini: lo ha definito una "palla" e, senza giri di parole, una altisonante "putt***". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it