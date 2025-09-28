Fiamme in un deposito di rifiuti a Nera Montoro a fuoco gomma tritata
Narni (Terni), 28 settembre 2025 – L’allarme è scattato poco prima delle 7 di domenica mattina per un incendio in un deposito di rifiuti a Nera Montoro (Narni). La centrale dei vigili del fuoco di Terni ha subito mandato sul posto due mezzi. A bruciare è stato un deposito isolato di gomma tritata. Un intervento delicato, vista la natura del rifiuto che è andato a fuoco; le operazioni di spegnimento, per arrivare alla completa estinzione, hanno dovuto fare ricorso allo smassamento con mezzi meccanici. Sul posto soono intervenuti anche i carabinieri di Amelia e di Narni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: fiamme - deposito
Due nuovi incendi a Roma, in fiamme un cantiere e un deposito rifiuti a Fiumicino. Non si esclude il dolo – Il video
Incendio a Merano, deposito di pneumatici in fiamme
Fiamme in un deposito auto a Molfetta, vigili del fuoco in azione
Nera Montoro, in fiamme deposito di gomma tritata https://umbriaon.it/nera-montoro-in-fiamme-deposito-di-gomma-tritata/… #incendio #gomma #Narni #NeraMontoro - X Vai su X
Le fiamme hanno interessato un deposito, distruggendo le vetrate. Nessun ferito e avviate le indagine per chiarire le cause del rogo - facebook.com Vai su Facebook
Fiamme in un deposito di rifiuti a Nera Montoro, a fuoco gomma tritata - Narni (Terni), 28 settembre 2025 – L’allarme è scattato poco prima delle 7 di domenica mattina per un incendio in un deposito di rifiuti a Nera Montoro (Narni). Lo riporta lanazione.it
In fiamme un deposito di rifiuti - Incendio alle prime luci dell'alba in un deposito di rifiuti a Nera Montoro. Secondo rainews.it