fiamme in un deposito di rifiuti a nera montoro a fuoco gomma tritata

Narni (Terni), 28 settembre 2025 – L’allarme è scattato poco prima delle 7 di domenica mattina per un incendio in un deposito di rifiuti a Nera Montoro (Narni). La centrale dei vigili del fuoco di Terni ha subito mandato sul posto due mezzi. A bruciare è stato un deposito isolato di gomma tritata. Un intervento delicato, vista la natura del rifiuto che è andato a fuoco; le operazioni di spegnimento, per arrivare alla completa estinzione, hanno dovuto fare ricorso allo smassamento con mezzi meccanici. Sul posto soono intervenuti anche i carabinieri di Amelia e di Narni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

