FI Martusciello | Puntiamo al 20% alle regionali avremo risultato importante

"A Telese si è ritrovata una comunità impegnata a costruire un partito che deve raggiungere e superare il 20%. Alle regionali avremo un risultato straordinario grazie alla nostra classe dirigente". Lo ha dichiarato Fulvio Martusciello. eurodeputato di Forza Italia, nel corso della Festa del partito in corso a Telese Terme.

