Festival ' Grande Amore' trionfano il vernacolo e la prosa | premiate le migliori compagnie regionali

Si è conclusa con una grande serata di festa la nona edizione del Festival ‘Grande Amore’, organizzato da Fita Emilia-Romagna, che anche quest’anno ha messo in scena il meglio del teatro amatoriale regionale, diviso tra la sezione in lingua italiana e quella dedicata al vernacolo romagnolo.Gli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it