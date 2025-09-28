Festival ' Grande Amore' trionfano il vernacolo e la prosa | premiate le migliori compagnie regionali
Si è conclusa con una grande serata di festa la nona edizione del Festival ‘Grande Amore’, organizzato da Fita Emilia-Romagna, che anche quest’anno ha messo in scena il meglio del teatro amatoriale regionale, diviso tra la sezione in lingua italiana e quella dedicata al vernacolo romagnolo.Gli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
