Festival della fotografia etica guerre migrazioni e crisi | tutto l’orrore che non si vede

Lodi, 28 settembre 2025 –   Lodi torna palcoscenico del mondo con la XVI edizione del Festival della Fotografia Etica. Più di venti le mostre che compongono l’ossatura dell’evento, che c oinvolge oltre 150 fotografi provenienti da 40 paesi. Iniziato ieri, il Festival si protrarrà fino al 26 ottobre. Anche quest’anno, la rassegna sarà caratterizzata dalla diffusione delle numerose esposizioni che compongono l’articolato mosaico di immagini, memorie e testimonianze fotogiornalistiche. Da ieri è infatti possibile osservarle in ben undici luoghi differenti: chiostri, palazzi storici, piazze e giardini pubblici, un’architettura urbana che si fa cornice simbolica prestata agli scatti e al loro impegno sociale e narrativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

