Festival della fotografia etica guerre migrazioni e crisi | tutto l’orrore che non si vede
Lodi, 28 settembre 2025 – Lodi torna palcoscenico del mondo con la XVI edizione del Festival della Fotografia Etica. Più di venti le mostre che compongono l’ossatura dell’evento, che c oinvolge oltre 150 fotografi provenienti da 40 paesi. Iniziato ieri, il Festival si protrarrà fino al 26 ottobre. Anche quest’anno, la rassegna sarà caratterizzata dalla diffusione delle numerose esposizioni che compongono l’articolato mosaico di immagini, memorie e testimonianze fotogiornalistiche. Da ieri è infatti possibile osservarle in ben undici luoghi differenti: chiostri, palazzi storici, piazze e giardini pubblici, un’architettura urbana che si fa cornice simbolica prestata agli scatti e al loro impegno sociale e narrativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: festival - fotografia
Intesa Sanpaolo racconta l’acqua al festival della fotografia a Cortona
Torna il Terræ international film festival: giorni di cinema, fotografia, installazioni artistiche e live music
Paolo Verzone ospite del Festival della Fotografia Italiana: a Pratovecchio il talk dell’autore di Arctic zero
FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA ETICA - LODI - 27 SETTEMBRE/26 OTTOBRE. (ph Rosanna Galli) https://www.festivaldellafotografiaetica.it/ - facebook.com Vai su Facebook
Il 25esimo Festival internazionale di fotografia di Pingyao è iniziato ieri nell'antica città di Pingyao, sito del Patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO nella provincia cinese settentrionale dello Shanxi https://agenzianova.com/notiziario/xinhua/68cf2bd8874fb - X Vai su X
Una mamma stringe il suo bambino morto: un'immagine da Gaza simbolo del Festival di fotografia etica - La sedicesima edizione a Lodi sino al 26 ottobre: quest'anno si raccontano le guerre, anche quelle dimenticate ... Come scrive rainews.it
A Lodi il Festival della Fotografia Etica: le storie che il mondo deve vedere, da Gaza all’Eritrea - Md Zobayer Hossain Joati esplora le comunità di arti marziali del Bangladesh, Julius Nieweler offre uno spaccato della Moldavia alla vigilia delle elezioni e, Afshin Ismaeli, cattura in un singolo ... Segnala iodonna.it